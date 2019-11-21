Руководство ВФЛА отстранено из-за отказа сотрудничать по антидопинговым расследованиям

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, а также исполнительного директора Александра Паркина, сообщает пресс-служба AIU.

Федерацию обвиняют в серьезных нарушениях антидопинговых правил, включая отказ сотрудничать со следствием и воспрепятствование расследованию.

В заявлении AIU отмечается, что обвинения касаются поведения высокопоставленных чиновников ВФЛА в ходе расследования нарушений прыгуном в высоту Даниилом Лысенко.

"Несколько высокопоставленных должностных лиц ВФЛА, в том числе президент Дмитрий Шляхтин и исполнительный директор Александр Паркин, спортсмен и его тренер, также были обвинены в фальсификации и/или соучастии и в соответствии с антидопинговыми правилами и были временно отстранены", - следует из сообщения.

Отмечается, что AIU на протяжении 15 месяцев вело расследование совместно с Российским антидопинговым агентством и пришло к выводу - должностные лица ВФЛА причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов AIU, а также выгораживали спортсмена-нарушителя.

На ВФЛА за это наложен штраф и до 12 декабря ВФЛА должно предоставить свой ответ, после чего Совет AIU передаст его на рассмотрение Всемирного легкоатлетического совета.

Сообщается, что помимо Шляхтина и Паркина временное отстранение наложено на члена правления ВФЛА и президента федерации легкой атлетики Московской области Артура Карамяна, старшего администратора Елену Орлову, антидопингового координатора ВФЛА Елену Иконникову, легкоатлета Даниила Лысенко и его тренера Евгения Загорулько.

Каждый из сотрудников ВФЛА, а также Лысенко и Загорулько вправе подать апелляцию.

Лысенко в августе 2018 года был отстранен Международной ассоциацией легкоатлетических федераций за нарушение антидопинговых правила. В частности, он трижды не указал свое месторасположения для прохождения допинг контроля.