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Аршавин вошел в символическую команду легенд чемпионатов Европы

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) внес экс-полузащитника сборной России Андрея Аршавина в символическую команду легенд чемпионатов Европы.

Как сообщается на сайте УЕФА, спортсмены, вошедшие в состав этой команды, в качестве специальных гостей посетят церемонию жеребьевки чемпионата Европы 2020 года.

"Аршавин начал 2008 год с участия в эстафете Олимпийского огня в Санкт-Петербурге и победы с "Зенитом" в Кубке УЕФА. На Евро-2008 он был одним из лидеров сборной России, сенсационно дошедшей до 1/2 финала. На том турнире Аршавин отметился, в том числе, двумя забитыми мячами", - отмечают в УЕФА.

Помимо Аршавина, в состав символической сборной вошли вратарь Икер Касильес (Испания), защитники Филипп Лам (Германия), Йон Сивебек (Дания), Марсель Десайи (Франция), Рикарду Карвалью (Португалия); полузащитники Тео Загоракис (Португалия), Карел Поборски (Чехия), Рууд Гуллит (Нидерланды), Жоау Марио (Португалия, на клубном уровне защищает цвета московского "Локомотива"); нападающий Франческо Тотти (Италия).

Жеребьевка Евро-2020 пройдет в субботу в Бухаресте. При этом два соперника россиян по групповому этапу уже известны: это национальные команды Бельгии и Дании.

футбол Андрей Аршавин

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