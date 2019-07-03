Андрей Аршавин вновь развелся

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду расторгнул брак известного в недавнем прошлом футболиста Андрея Аршавина с супругой Алисой Казьминой.

"Брак расторгнут. Место нахождения ребенка - с матерью", - сообщила журналистам адвокат Виктория Савицкая по итогам заседания суда.

По решению суда восьмая часть текущих доходов экс-футболиста пойдет на алименты его двухлетней дочери.

Супруги не присутствовали на заседании.

Аршавин и личная жизнь

Аршавин и Казьмина заключили брак в сентябре 2016 года, в феврале 2017 года у них родилась дочь.

Ранее Аршавин жил в гражданском браке с телеведущей Юлией Барановской, у них родились трое детей.

Бывший нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит", лондонского "Арсенала", экс-капитан сборной России Аршавин сейчас работает футбольным экспертом и комментатором телеканала "Матч-ТВ".

Аршавин и его карьера

37-летний Андрей Аршавин родился в Санкт-Петербурге и начал футбольную карьеру сначала в фарм-клубе "Зенита", а затем был приглашен в основную команду.

В составе "Зенита" он трижды выигрывал чемпионат России, становился обладателем Суперкубка страны. В сезоне-2007/08 завоевал Кубок УЕФА.

В 2008 году вместе с национальной командой России выиграл бронзовые медали чемпионата Европы, вошел в символическую сборную Евро-2008 по версии УЕФА и стал номинантом на "Золотой мяч".

После этого Аршавин перешел в лондонский "Арсенал", цвета которого защищал с сезона-2008/09 по сезон-2012/13. В 2012 году он на несколько месяцев был отдан в аренду в "Зенит" и вместе с родным клубом завоевал золотые медали чемпионата России.

После возвращения из Англии Аршавин вновь оказался в "Зените", затем подписал контракт с "Кубанью", а с 2015 года являлся игроком "Кайрата".