Причиной ареста Александра Емельяненко оказалась нецензурная брань

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Основанием для административного ареста российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко в Анапе стала грубая нецензурная брань. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Краснодарского краевого суда в среду.

"Согласно материалам административного производства, Емельяненко грубо нарушал общественный порядок, выражаясь нецензурной бранью", - сказал сотрудник пресс-службы.

Анапский городской суд признал спортсмена виновным в мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ и приговорил к семи суткам административного ареста.

Ранее со ссылкой на источники, сообщалось, что Емельяненко накануне был задержан на базе отдыха "Спорт" села Супсех прибывшим на вызов нарядом полиции. Проведенное медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови спортсмена.

Емельяненко - многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.