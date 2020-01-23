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Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Педро Мартинеса-Портеро во втором круг турнира Большого шлема Australian Open.

Результат встречи – 7:5, 6:1, 6:3 в пользу Медведева. Игра продолжалась 2 часа 9 минут.

В следующем раунде турнира россиянин сыграет с победителем пары Хауме Мунар (Испания) – Алексей Попырин (Австралия).

В настоящий момент Медведев по своему статусу является сильнейшим теннисистом России. Он занимает четвертое место в рейтинге ATP, что является лучшим показателем среди действующих отечественных теннисистов.

Турниры Большого шлема Медведев еще не выигрывал, но был близок к этому: в прошлом году дошел до финала US Open, где проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.

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