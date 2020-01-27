ФК "Краснодар" отменил матч с китайским клубом из Уханя

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Товарищеский матч против китайского клуба ФК "Ухань Залл" больше не фигурирует в списке игр, запланированных футбольным клубом "Краснодар" на тренировочном сборе в Испании.

"Расписание сборов составлялось задолго до их начала. Сейчас происходит его коррекция", - сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы ФК "Краснодар".

Ранее на сайте футбольного клуба сообщалось о четырех товарищеских встречах: со шведским "Мальме" (2 февраля), чешской "Викторией" (7 февраля, утром) и норвежским "Мьендаленом" (7 февраля, вечером), а также с китайским клубом "Ухань Залл" (10 февраля), однако в понедельник вечером матч с китайским клубом исчез из этого списка.

Соответствующий твит исчез и из аккаунта "Краснодара" в соцсети.

"Ухань Залл" - китайский футбольный клуб из провинции Хубэй, город Ухань, где в декабре 2019 года была зафиксирована вспышка пневмонии, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

Ранее госкомитет КНР по вопросам здравоохранения сообщил, что за последние сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число умерших достигло 80.

Все новые случаи летального исхода приходятся на провинцию Хубэй, административный центр которой город Ухань является эпицентром распространения заболевания.