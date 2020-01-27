ФК "Краснодар" проведет товарищеский матч с клубом из китайского Уханя

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" сыграют на сборах с китайским ФК "Ухань Залл".

Как сообщает пресс-служба клуба, 10 февраля у "Краснодара" в Испании стартует второй тренировочный сбор, в рамках которого команда проведет четыре матча. Среди соперников - шведский "Мальме", чешская "Виктория", норвежский Мьендален и китайский клуб "Ухань Залл".

"Ухань Залл" - китайский футбольный клуб из провинции Хубэй, город Ухань, где в декабре 2019 года была зафиксирована вспышка пневмонии, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

Ранее госкомитет КНР по вопросам здравоохранения, сообщил, что за последние сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число умерших достигло 80.

Все новые случаи летального исхода приходятся на провинцию Хубэй, административный центр которой город Ухань является эпицентром распространения заболевания.