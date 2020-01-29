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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:28

Казахстан отказался принять матчи теннисного Кубка Федерации, отмененные в Китае

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Казахстан отклонил предложение о переносе отборочных матчей теннисного Кубка Федерации из китайского города Дунгуан в Нур-Султан.

"Отклонено предложение Международной федерации тенниса о переносе отборочных матчей Кубка Федерации из г. Дунгуан КНР в г. Нур-Султан в период с 4 по 8 февраля 2020 г.", - говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

Также отменено проведение отборочного чемпионата Азии по водному поло в период с 12 по 16 февраля 2020 г, отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, в Федерацию тенниса Казахстана поступил официальный запрос от Международной теннисной Федерации (ITF) касательно переноса проведения запланированных отборочных матчей Кубка Федерации в группе Азия/Океания из китайского города Дунгуан в Нур-Султан в связи со вспышкой коронавируса и ограничениями в передвижении по территории КНР.

Кубок Федерации - теннисный турнир, проводимый среди женских сборных стран. В 2020 году розыгрыш Кубка Федерации пройдет по новой формуле. Главный трофей будет разыгран на финальном турнире в столице Венгрии Будапеште (14 - 19 апреля). Матчи будут состоять из двух одиночных встреч и одной игры в парном разряде, поединки пройдут на грунтовых кортах. Финальному турниру будут предшествовать отборочные соревнования.

Хроника 09 – 29 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
теннис

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