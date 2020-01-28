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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 06:35

Казахстан попросили принять перенесенные из Китая отборочные матчи Fed Cup

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Правительство Казахстана рассматривает вопрос о возможном проведении в Нур-Султане отборочных матчей международного теннисного турнира Fed Cup, перенесенных из китайского города Дунгуан в связи со вспышкой коронавируса и ограничениями в передвижении по территории КНР, сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана (ФТК).

Отмечается, что 27 января в ФТК поступил официальный запрос от Международной федерации тенниса (ITF) о возможности проведения запланированных отборочных матчей Кубка Федерации в группе Азия/Океания в Нур-Султане.

"В этот же день Федерация обратилась к правительству Казахстана с просьбой рассмотреть данный запрос и подтвердила техническую готовность принять игры в период с 4 по 8 февраля 2020 года с участием команд из Индии, Южной Кореи, Китая, Тайваня, Индонезии и Узбекистана", - отмечается в сообщении.

"Таким образом, в настоящее время решение о переносе отборочных матчей FedCup в г. Нур-Султан находится на рассмотрении", - отметили в Федерации тенниса Казахстана.

Ранее из-за вспышки пневмонии в Китае, вызванной новым типом коронавируса, был отменен товарищеский матч между ФК "Краснодар" и китайским клубом "Ухань Залл", а домашние матчи китайских клубов Высшей хоккейной лиги перенесли в Россию.

Хроника 09 – 28 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Теннис Казахстан Китай

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