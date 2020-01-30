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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 17:49

"Формула-1" допустила изменения в графике сезона из-за коронавируса

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Организаторы гонок серии "Формула-1" тщательно следят за ситуацией вокруг распространения нового коронавируса, сообщает Associated Press.

В "Формуле-1" указали, что специальная медицинская комиссия "оценит график предстоящих гонок", и при необходимости будет "предприняты меры, необходимые для защиты международного сообщества автогонок и более широкой общественности".

В частности, в Шанхае Гран-при запланирован на апрель 2020 . До этого в марте должна состояться первая гонка этого года - в Мельбурне, а затем - в Бахрейне и Вьетнаме.

Ранее сообщалось, что в World Athletics приняли решение перенести ЧМ-2020 по легкой атлетике в помещении в китайском Нанкине на 2021 год из-за коронавируса.

По последним данным на территории Китая, где находится большинство заболевших, зафиксировано более 7 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса. В результате болезни умерли 170 человек.

Таким образом, по числу заболевших в Китае новый коронавирус уже превзошел вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) 2002-2003 гг. Тогда на территории материкового Китая было зафиксировано 5327 случаев заболевания.

Хроника 09 – 30 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
автоспорт Формула-1 коронавирус

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