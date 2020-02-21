Овечкин забросил 699-ю шайбу в НХЛ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин довел до 699 число голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге.

Он отличился в матче регулярного чемпионата против "Монреаля", забросив шайбу в начале первого периода. Встреча, однако, завершилась победой "Монреаля" со счетом 4:3, судьба противостояния решилась в овертайме.

The road to 700 goals is closing in.



Alex Ovechkin (@ovi8) is just one away. pic.twitter.com/3x9v3J4WuW — NHL (@NHL) February 21, 2020

В январе и начале февраля Овечкин отметился результативной серией, включившей в себя и хет-трики. 5 февраля, в матче против "Лос-Анджелеса" россиянин провел три гола, а число заброшенных им шайб в НХЛ тогда достигло 698. После этого забросить шайбы капитану "Вашингтона" не удавалось.

Ближайшая возможность довести число голов до 700 у Овечкина будет 22 февраля вечером: в 21:00 мск "Вашингтон" начнет встречу против "Нью-Джерси".

Овечкин начал профессиональную карьеру в 2001 году за московское "Динамо". С 2005 года он выступает за "Вашингтон", является капитаном команды. В 2018 году "Вашингтон" вместе с Овечкиным впервые выиграл Кубок Стэнли.