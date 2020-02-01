НХЛ признала Овечкина лучшим игроком января

Александр Овечкин на предматчевой разминке в свитере под №24 в честь погибшего баскетболиста Коби Брайанта Фото: Reuters

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой января в Национальной хоккейной лиге, сообщается на сайте НХЛ.

В прошлом месяце он забросил 13 шайб, набрав 15 (13+2 по системе "гол+пас") очков.

Результативная игра Овечкина позволила ему довести число голов за всю карьеру в НХЛ до 695 и подняться на восьмое место по этому показателю.

Второй звездой января признан нападающий "Эдмонтона" Леон Драйзайтль, набравший 17 (6+11) очков.

В тройку лучших игроков прошедшего месяца вошел также вратарь клуба "Тампа Бэй" Андрей Василевский. Он отразил 94,8% бросков и помог своей команде выиграть девять из десяти матчей.