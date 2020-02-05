Очередной хет-трик Овечкина вывел его в лидеры среди снайперов в НХЛ

Александр Овечкин Фото: Reuters

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил три шайбы в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Лос-Анджелеса".

Хет-трик россиянин оформил за четыре с половиной минуты, сделав это незадолго до окончания третьего периода. Голевая серия Овечкина в этой игре началась при счете 2:1 в пользу "Лос-Анджелеса", а закончилась точным броском в пустые ворота, когда в счете вел (3:2) уже "Вашингтон".

Итоговый результат – 4:2 (0:1, 1:0, 3:1) в пользу "Вашинтона".

Недавно Овечкин уже отметился хет-триками, а по итогам января был признан в НХЛ лучшим игроком.

Результативная игра в матче против "Лос-Анджелеса" позволила российскому форварду выйти на первое место в списке снайперов чемпионата-2019/20: на счету Овечкина 40 голов. Это – на два больше чем у идущего вторым чешского нападающего Давида Пастрняка из "Бостона". Кроме того, Овечкин довел общее число голов за карьеру в НХЛ до 697.