В Петербурге вместо Дворца самбо построят бытовой комплекс

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - На участке в районе станции метро "Международная" в Санкт-Петербурге, где в 2018 году экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко обещал согласовать строительство Дворца самбо, возведут бытовой комплекс.

Как сообщили "Интерфаксу" в комитете по инвестициям города в пятницу, на указанный участок (Бухарестская улица, участок 1) ранее, чем ООО "Дворец самбо", заявление подало ООО "Блейд лтд.". 20 февраля 2020 года правительство Петербурга издало постановление о предоставлении участка инвестору для размещения объекта бытового обслуживания.

В комитете подчеркивают, что в соответствии с Земельным кодексом РФ рассмотрение заявлений о предоставлении земельного участка осуществляется в порядке их поступления. Таким образом, после заключения договора аренды с ООО "Блейл лтд." будет принято решение об отказе в предоставлении участка ООО "Дворец Самбо".

Как следует из сообщения комитета, по плану теперь на этом участке будет построен комплекс общей площадью более 26 тысяч квадратных метров с салонами красоты, ателье, ремонтом бытовой техники, ювелирными и часовыми мастерскими, кафе, прачечными и химчисткой.

В комитете напоминают, что рассмотрение вопроса о строительстве Дворца самбо было инициировано на заседании Попечительского совета Федерации самбо Санкт-Петербурга. В ходе выполнения указанного поручения были рассмотрены несколько вариантов земельных участков во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, однако пока участок не подобран.

"По другим участкам, рассматриваемым для предоставления ООО "Дворец Самбо", принято решение об отказе в результате определения их имущественно-правового статуса. Реализация проекта ООО "Дворец Самбо" на некоторых из участков (либо на одном из рассматриваемых участков) возможна только после внесения изменений в утвержденную градостроительную документацию", - отметили в комитете.

В 2018 году на заседании Попечительского совета Федерации самбо Санкт-Петербурга было рассмотрен вопрос строительства Дворца самбо. Отмечалось, что для объекта выбран земельный участок во Фрунзенском районе у пересечения Бухарестской улицы и улицы Турку, рядом со станцией метро "Международная". На тот момент там располагался строительный городок Фрунзенского радиуса метро, сейчас он демонтирован.

Занимавший тогда пост вице-губернатора Константин Серов (сейчас - глава администрации Фрунзенского района) сообщил на заседании, что участки под возведение зданий уже выбраны. "Они находятся в районе станции метро "Международная" и на Софийской улице. Заявка на строительство подана на заседании правительства Санкт-Петербурга, и мы рассчитываем, что в феврале текущего года будет принято решение", - сказал он тогда.

По данным СМИ, в 2014 году Полтавченко одобрял строительство Дворца самбо на территории сада "Спартак" в Невском районе. По проекту планировалось строительство спорткомплекса площадью около 35 тысяч квадратных метров. Кроме арены для соревнований с трибунами, вмещающими две тысячи зрителей, были предусмотрены тренировочные залы, административный и вспомогательный корпуса.