СКА вновь обыграл "Витязь" в первом раунде Кубка Гагарина

"Йокерит" упрочил преимущество над "Локомотивом"

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА выиграли второй матч у подольского "Витязя" в серии 1/8 финала розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ.

Результат встречи, прошедшей в Петербурге, - 4:3 (0:1, 4:0, 0:2) в пользу СКА. Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в его пользу.

Упрочил преимущество в своей серии хельсинский "Йокерит", на своем льду победивший соперников из ярославского "Локомотива" – 5:1 (3:0, 1:1, 1:0).

Следующие матчи в этих парах пройдут 5 марта в Подольске и Ярославле соответственно.

В свою очередь магнитогорский "Металлург", со счетом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) победив в Нур-Султане местную команду "Барыс", сравнял счет в серии – 1-1. В следующий раз соперники встретятся 5 марта в Магнитогорске.