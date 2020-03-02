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ЦСКА победил "Торпедо" в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА добились победы над нижегородским "Торпедо" в первой встрече серии 1/8 финала Кубка Гагарина.

Результат встречи, прошедшей в Москве, - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в пользу ЦСКА. Счет в серии, таким образом, 1-0 в пользу армейского клуба.

В другом матче игрового дня ранее "Автомобилист" на своем льду в Екатеринбурге потерпел поражение от новосибирской "Сибири" – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1). Счет в серии стал 1-0 в пользу "Сибири".

Серии в этих парах продолжатся 4 марта на аренах ЦСКА и "Автомобилиста" соответственно.

хоккей КХЛ

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