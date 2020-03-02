"Динамо" победило "Спартак" в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Динамо" нанесли поражение столичному "Спартаку" в первой встрече серии 1/8 финала Кубка Гагарина.

Результат встречи, прошедшей на льду "Динамо", - 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) в пользу этой команды. Счет в серии стал 1-0 в пользу "Динамо".

В параллельно шедшем матче "Ак Барс" на своем льду в Казани взял верх над нижнекамским "Нефтехимиком" – 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) – и также повел в серии: 1-0.

Следующие матчи в этих парах пройдут 4 марта на льду "Динамо" и "Ак Барса" соответственно.