СКА разгромил "Витязь" в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА добились крупной победы над подольским "Витязем" в первом матче серии 1/8 финала розыгрыша Кубка Гагарина.

Результат встречи, прошедшей в Петербурге в воскресенье, - 6:1 (1:1, 4:0, 1:1) в пользу СКА.

Также в этот день прошли стартовые матчи серии и в некоторых других парах. Их результаты: "Барыс" (Нур-Султан) – "Металлург" (Магнитогорск) – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0), "Авангард" (Омск) – "Салават Юлаев" (Уфа) – 5:2 (1:1, 4:1, 0:0), "Йокерит" (Хельсинки) – "Локомотив" (Ярославль) – 6:0 (1:0, 4:0, 1:0).