ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве перенесли с апреля на июль

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Международная федерация тяжелой атлетики объявила о переносе чемпионата Европы-2020 в Москве из-за коронавируса.

Изначально турнир должен был пройти с 13 по 21 апреля. Следующая дата его проведения - с 13 по 21 июня.

На волне вспышки коронавируса в последнее время массово отменяются или переносятся международные соревнования. Некоторые турниры решено провести без зрителей, отдельные делегации сами отказываются от приезда в ту или иную страну, принимающую соответствующее соревнование.