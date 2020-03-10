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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

Международная федерация дзюдо отменила все турниры до конца апреля

В Екатеринбурге, в частности, не пройдет "Большой шлем-2020"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Министерство спорта РФ получило информацию от Международной федерации дзюдо (IJF) об отмене соревнований до конца следующего месяца. Отмена коснется и турнира "Большой шлем", который должен был пройти в Екатеринбурге.

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"С учетом развития кризиса, вызванного коронавирусом COVID-19, а также ухудшения ситуации во многих странах, любые поездки и публичные мероприятия становятся все более рискованным. Исполком IJF принял экстренное решение незамедлительно отменить все соревнования в календаре IJF вплоть до 30 апреля 2020 года. С сожалением информирую вас, что это решение также касается турнира "Большой шлем-2020 в Екатеринбурге", - сообщил в своем письме министру спорта РФ Олегу Матыцину президент IJF Мариус Визер.

Отмечается, что "министерство спорта с пониманием относится к принятому решению и выражает признательность IJF и организационному комитету турнира в Екатеринбурге за сотрудничество".

Сообщается, что накануне турнира "Большой шлем-2020" организационным комитетом были предприняты комплексные меры предосторожности. Они включили проведение турнира без зрителей, организацию медосмотра всех участников по прибытии в Россию, необходимость иметь при себе медицинскую справку о состоянии здоровья, а также помещение в карантин всех лиц, имеющих симптомы недомогания либо недавно посещавших страны, наиболее подверженные распространению вируса. Тем не менее, в текущих условиях безопасность граждан России, задействованных в организации турнира, а также всех его участников является безусловным приоритетом.

Между тем, некоторые международные соревнования (по другим видам спорта) на Урале не отменены, но пройдут без зрителей. Речь идет о финал Континентального кубка по лыжному двоеборью и Кубке мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин в марте в Нижнем Тагиле.

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Как сообщают организаторы, такое решение было принято на фоне непростой ситуации с коронавирусом. "Чтобы минимизировать риски для зрителей, оргкомитет тагильских стартов (...) принял решение о проведении соревнований без зрителей", - говорится в сообщении.

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Финал Континентального кубка по лыжному двоеборью пройдет на комплексе трамплинов "Аист" в Нижнем Тагиле 11-12 марта. В соревнованиях примут участие порядка 80 спортсменов из девяти стран.

Кубок по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин запланирован на 14-15 марта. Участвовать в нем будут порядка 60 спортсменок из 16 стран.

Хроника коронавируса. Март.

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Екатеринбург Урал дзюдо лыжное двоеборье прыжки на лыжах с трамплина коронавирус

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