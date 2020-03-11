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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 10:52

Организаторы заявили об отсутствии планов отменять Московский марафон

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Проведение в российской столице Московского полумарафона и Московского марафона остается в силе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Бегового сообщества", оргкомитета соревнований.

"Мы продолжаем подготовку к соревнованиям в соответствии с заявленным календарем. Однако проведение соревнований будет зависеть от позиции городских властей", - заявили в пресс-службе.

Московский полумарафон в 2020 году должен пройти 31 мая, Московский марафон - 20 сентября.

Между тем, как пояснили в оргкомитете, "Беговое сообщество" сократит число количество участников забега "Апрель" - в связи с указом мэра Москвы о запрете проведения в столице массовых мероприятий, число посетителей которых превышает пять тысяч человек. В организации мероприятия будет задействовано до 200 человек. В "Беговом сообществе подчеркнули, что в целях профилактики зрителям не рекомендуется посещать забег.

Забег "Апрель", который является открытием сезона массовых забегов и считается важным стартом для спортсменов и любителей, пройдет 5 апреля в Лужниках.

Московский марафон Московский полумарафон

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