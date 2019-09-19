Дмитрий Тарасов: отношение к Московскому марафону меняется в России и мире

Директор крупнейшего в РФ забега в преддверии стартов рассказал о новых сервисах для участников, о росте числа иностранцев и о борьбе с липовыми справками

Дмитрий Тарасов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - 22 сентября в российской столице в седьмой раз пройдет Московский марафон – крупнейший массовый забег в стране. Директор марафона Дмитрий Тарасов рассказал корреспонденту "Интерфакса" Владимиру Нардину о том, что ожидает участников забега, их родных и близких, сколько заявок было подано и о том, как котируется Московский марафон за рубежом.

- Дмитрий, до забега остались считанные дни. Над чем сейчас вы работаете в преддверии старта?

- Запускаем новые сервисы и проекты – самостоятельно и совместно с партнерами. Главное, чтобы они запустились вовремя. И мы сейчас отслеживаем это дело – по договоренностям с подрядчиками. Последние штрихи у дизайнеров, которые дорабатывают сейчас некоторые оформления. В целом это поверхности на дистанции, в городке, в "Крокус Экспо". Есть некоторые вещи, которые делаются впервые. И понятно, что мы им уделяем больше внимания.

- Поясните, о каких новых сервисах идет речь?

- В большей степени это сервисы для бегунов. Наша основная задача – сделать так, чтобы бегун получил максимальное удовлетворение от услуг, оказанных там. Бегуну важно, чтобы у него был массаж, возможность тейпирования, была зона релаксации после забега, чтобы он мог покушать, воспользоваться льдом, чтобы были туалеты. Часть из всего этого мы делали из года в год, часть – добавляем.

Мы также запускаем мобильное приложение, по которому друзья и близкие бегуна могут отслеживать его движение по дистанции. Оно отображает всю необходимую информацию по мероприятию и через него можно смотреть трансляцию марафона в прямом эфире. Сам участник забега вряд ли этим воспользуется в режиме онлайн, поскольку будет сосредоточен на марафоне. Но после финиша он с помощью приложения может узнать место, какое занял в общем зачете и в возрастных категориях; скорость, с которой бежал, и так далее.

Кроме того, впервые за долгое время мы запустили собственную систему подсчета результатов. Раньше это делали через серверы тайминговых компаний, теперь мы это делаем самостоятельно, и у нас нет задержек по времени. Это важно также и для телевизионных трансляций, потому что там информация должна отображаться автоматически. Допустим, камера показывает спортсмена, он пробегает контрольную точку 5 км, и сразу должна высвечиваться информация – время и место, занимаемое им.

- Кстати, где будет показываться трансляция?

- На телеканале Eurosport-1 в прямом эфире. Это примерно 2 часа 45 минут. Параллельно будет вестись трансляция "Вконтакте", которая при этом будет выходить за лимит в 2 часа 45 минут.

- Eurosport-1, как известно, - платформа для российского телезрителя, тогда как марафон имеет статус международного.

- На следующий год планируем перейти на Eurosport-2, у которого международный охват аудитории.

- Наверняка уже известно число заявок, поданных на участие в марафоне?

- На данный момент – около 30 тысяч. Из года в год эти цифры примерно одинаковые. Пока растет количество людей, пришедших непосредственно на марафонскую дистанцию (в рамках Московского марафона пройдут забеги на 42 км 195 м и на 10 км – ИФ). Бывает другая ситуация: люди планируют свое участие в марафоне, за год покупают слоты, а потом у них меняются планы и на старт эти люди не являются. Получается, что примерно 30 процентов зарегистрированных на марафон людей, к сожалению, на забег не приходят. Но такое происходит во всем мире, это общая практика, так что это не означает, что Россия плохая.

Надеемся, что этот процент заявившихся, но не пришедших на забег человек будет все время уменьшаться. Сейчас мы надеемся, что на старт Московского марафона именно на дистанцию 42 километра 195 м выйдут примерно 12 тысяч человек. Подать заявку на участие в забегах, кстати, еще можно будет на специализированной выставке, которая пройдет в "Крокус Экспо" 20-21 сентября.

- Сколько стран будет представлено на забегах?

- На Московском марафоне у нас участники из 85 стран мира, что в принципе уже неплохо. Но в прошлом году была 91 страна. Но это не значит, что интерес к марафону за границей снизился. Количество иностранцев как раз выросло, их будет примерно три тысячи человек – на 20 процентов больше по сравнению с прошлым годом. Это хороший показатель с точки зрения роста. Я думаю, впредь этот показатель будет и дальше расти.

- С чем связываете этот рост?

- В первую очередь, с тем, что Москва – это столица, город, который привлекает внимание миллионов людей со своего мира. Во-вторых, трасса марафона устроена таким образом, что мы бежим только по центральной части города, что тоже привлекает внимание. Многие иностранцы объездили весь мир, но ни разу не бегали в Москве, для них это очень интересное место.

Мы занимаемся активным продвижением Москвы, Московского марафона, участвуем в выставках, которые относятся к марафонам в Нью-Йорке, Лондоне, и привлекаем внимание к марафону за счет известных блогеров, профессиональных профильных изданий и телевидения.

- Как Московский марафон котируется на фоне остальных крупных международных?

- На конгрессе, который был организован Европейской ассоциацией легкой атлетики, нам сказали, что если бы Всероссийская федерация легкой атлетики не была дисквалифицирована, то Московский марафон занимал бы очень серьезное место среди крупнейших марафонов мира. Но так по рейтингу мы входим в 50 лучших марафонов мира. Понятно, что в России мы являемся самым крупным марафоном.

- Используете наработки у топовых марафонов?

- Мы обязательно используем все то, что было сделано другими. Очень важно перенимать опыт у тех, кто лучше на рынке. Что же интересного там все-таки есть? Например, органы управления самим марафоном – иными словами, центр управления мероприятием. Это компактное место с небольшой квадратурой, где собираются все ответственные за те или иные задачи люди, которые управляют мероприятием именно в тот, момент, когда оно проходит. Это место коммуникации с департаментами, в том числе – городскими. Именно в этом центре присутствуют представители всех основных департаментов, в том числе силовых ведомств. Это позволяет ускорять все коммуникации, решать те или иные возникающие по ходу марафона вопросы достаточно быстро.

Кстати, американцы сводят в этот центр всю информацию с социальных сетей. Грубо говоря, есть специальный человек, который эту информацию отслеживает. Обычно социальные сети – это некое место, где отображаются все косяки организаторов, вопросы, которые возникают у аудитории. Если возникла внештатная ситуация (что-то не работает, кому-то стало плохо), соцсети на это быстро реагируют.

Мы научись, смотря на американцев и европейцев, работать с волонтерской аудиторией – как ими управлять, коммуницировать с ними, программу лояльности для них создавать.

- Вот как раз в соцсетях многие и жалуются, что из-за таких крупных мероприятий, как марафон, велопробеги, перекрывается движение для автомобилистов.

- На это мы, конечно, тоже реагируем. Людей, которые увлекается бегом, стало больше, и характер этих сообщений стал смягчаться. В принципе, меняется культура восприятия перекрытия улиц, ментальность людей. Они понимают, что город не за то, чтобы бездумно перекрыть улицы, а за того, чтобы создать все условия для развития здорового образа жизни.

Даже таксисты, я слышал, перед пассажирами извинялись, объясняли, что в городе будет марафон, призывали не обижаться, ссылаясь на то, что участники забега пропагандируют здоровый образ жизни.

- А как бороться с липовыми справками? В мае на Московском полумарафоне умер участник, который, как выяснилось, предъявлял поддельную справку.

- Мы со своей стороны обращаем внимание на требования, которые есть у министерства здравоохранения в отношении к медицинским справкам, допускам к спортивным соревнованиям. Справка должна быть соответствующего образца. Но подлинность печати и подписи мы определить не можем. Для этого нам нужно иметь в команде специального человека, эксперта-криминалиста со своей аппаратурой. И тогда процесс выдачи стартового пакета затянется на несколько дней.

Мы советовались с правительством Российской Федерации, министерством спорта, департаментом спорта правительства Москвы, что нам делать в такой ситуации. И все пришли к выводу: да, мы обязаны проверять справки, мы это и делаем. А вот ответственность за подлинность справки и за здоровье человека лежит уже на самом бегуне.

Хочу сказать, что ментальность людей, которые бегают, поменялась: люди понимают, что проверяют свое здоровье не для Московского Марафона, не для того, чтобы департамент спорта был спокоен, а просто для себя. А те, кому не хочется следить за своим здоровье, прибегают к такому способу, как к покупке справок – и мы считаем, что это неправильно.

- В какую сумму обходится проведение Московского марафона?

- Мы не озвучиваем информацию по бюджету. Это связано с тем, что данные аккумулируются и приходят уже после завершения мероприятия. С точки зрения того, сколько стоит марафон достаточно серьезного уровнял – это примерно 2,5 миллиона долларов. Московский Марафон пока еще не дотягивает до этих цифр, но уверенно к ним стремится. Для того, чтобы марафон проходил на высочайшем уровне, в него надо очень много вкладывать и организовывать сервисы – это касается и выставки, и раздевалок, и стартового пакета участника (чем он больше – тем лучше), и организации телевизионной трансляции.

- А сколько человек задействовано в подготовке забега?

- В день марафона будут задействованы полторы тысячи волонтеров. Команда организаторов – это около ста человек. Плюс примерно 400 человек технического персонала, большое количество сотрудников ГУВД, ГИБДД, полиции, Росгвардии, Скорой помощи (около 26 машин скорой помощи).

- Дмитрий, в этом интервью вы говорили о роста числа любителей бега. С чем связываете беговой бум?

- Это вирусная реакция на то, что бег стал моден в определенные годы, все началось с 2010-11 года, когда один спортивные бренд стал проводить забеги, привлекать внимание известных людей. И благодаря качественным забегам, этот тренд начал распространяться дальше. И потом перешел от попсовости, начал уже быть трендом повседневным. Количество марафонцев растет. Думаю, что развитие будет идти еще дальше.