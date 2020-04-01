УЕФА перенес матчи еврокубков на неопределенный срок

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Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Матчи европейских клубных турниров переносятся на неопределенный срок, сообщает Би-би-си.

Отмечается, что возобновление Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА откладывается "до последующего уведомления". Причина - глобальное распространение коронавируса.

Оба турнира были приостановлены на стадии 1/8 финала. Причем часть из них была сыграна без зрителей, часть - не состоялась.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем сайте также объявил о переносе матчей национальных мужских и женских команд, запланированные на июнь.

Решения были приняты после видеоконференции с участием генеральных секретарей всех 55 ассоциаций-членов УЕФА и с учетом рекомендаций рабочей группы, созданной 17 марта.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы коронавируса на следующий год перенесен Евро-2020, приостановлены чемпионаты России, Германии, Англии Италии, Испании, Франции по футболу, паузу в проведении турниров взяли в НБА, НХЛ, КХЛ, отменены некоторые соревнования в лыжных дисциплинах, биатлоне. Отменен первый этап чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1", отложен чемпионат мира по фигурному катанию.