Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:38

Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы отложены на неопределенный срок

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил отложить финальные матчи Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин.

Как сообщается на сайте организации, решение принято "в результате кризиса, вызванного вирусом COVID-19 в Европе".

СпортЛигу чемпионов и Лигу Европы отложили до спада коронавирусаЧитать подробнее

"Решение о новых датах означенных матчей пока не принято. Рабочая группа, созданная на прошлой неделе в результате телефонной конференции с участием заинтересованных сторон европейского футбола под председательством президента УЕФА Александера Чеферина, проанализирует имеющиеся варианты. Группа уже приступила к рассмотрению календаря. Информация о новых сроках проведения еврокубковых финалов появится позже", - говорится в сообщении.

Данные матчи изначально должны были пройти в мае.

Ранее УЕФА отложил матчи плей-офф европейских клубных турниров, а также на год перенес чемпионат Европы-2020.

футбол Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА

Новости по теме

Новости

Член МОК сообщил о решении перенести Олимпиаду-2020

ОКР призвал спортивное сообщество не поддаваться панике

Гран-при Азербайджана "Формулы-1" отложили из-за коронавируса

Гран-при Азербайджана "Формулы-1" отложили из-за коронавируса

ЧМ-2020 по хоккею отменен из-за коронавируса

ЧМ-2020 по хоккею отменен из-за коронавируса

"Реал" определился с судьбой Зидана в клубе

Что случилось этой ночью: пятница, 20 марта

Олимпийский огонь прибыл из Греции в Японию

Олимпийский огонь прибыл из Греции в Японию

Носителем коронавируса в Татарстане оказался волейболист "Зенита"

Гран-при Монако "Формулы-1" впервые с 1954 года отменен

Еще три этапа "Формулы-1" перенесены из-за коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');