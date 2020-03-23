Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы отложены на неопределенный срок

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил отложить финальные матчи Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин.

Как сообщается на сайте организации, решение принято "в результате кризиса, вызванного вирусом COVID-19 в Европе".

"Решение о новых датах означенных матчей пока не принято. Рабочая группа, созданная на прошлой неделе в результате телефонной конференции с участием заинтересованных сторон европейского футбола под председательством президента УЕФА Александера Чеферина, проанализирует имеющиеся варианты. Группа уже приступила к рассмотрению календаря. Информация о новых сроках проведения еврокубковых финалов появится позже", - говорится в сообщении.

Данные матчи изначально должны были пройти в мае.

Ранее УЕФА отложил матчи плей-офф европейских клубных турниров, а также на год перенес чемпионат Европы-2020.