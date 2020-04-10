Из-за коронавируса в России отменено свыше тысячи соревнований

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Министерство спорта РФ благодарно руководителям профессиональных лиг и клубов за решение приостановить турниры из-за угрозы коронавируса, несмотря на финансовые и имиджевые потери, заявил глава ведомства Олег Матыцин на онлайн конференции в пятницу.

"Мы приостановили и отменили около 1000 спортивных соревнований, включая межрегиональный уровень. В 248 международных соревнований мы не приняли участие, включая 31 соревнование на территории России", - сказал Матицын.

"Были планы проводить соревнования без зрителей, но видя, какая опасность, мы их приостановили", - отметил глава ведомства.

"Надеемся, когда сложный режим будет преодолен, мы наверстаем упущенное. Мы приостановили деятельность профессиональных лиг - футбол, хоккей, баскетбол. Я признателен руководителям лиг, клубов, которые приняли это решение, несмотря на имиджевые и финансовые потери", - заявил министр.