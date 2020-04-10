Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:05

Из-за коронавируса в России отменено свыше тысячи соревнований

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Министерство спорта РФ благодарно руководителям профессиональных лиг и клубов за решение приостановить турниры из-за угрозы коронавируса, несмотря на финансовые и имиджевые потери, заявил глава ведомства Олег Матыцин на онлайн конференции в пятницу.

"Мы приостановили и отменили около 1000 спортивных соревнований, включая межрегиональный уровень. В 248 международных соревнований мы не приняли участие, включая 31 соревнование на территории России", - сказал Матицын.

"Были планы проводить соревнования без зрителей, но видя, какая опасность, мы их приостановили", - отметил глава ведомства.

"Надеемся, когда сложный режим будет преодолен, мы наверстаем упущенное. Мы приостановили деятельность профессиональных лиг - футбол, хоккей, баскетбол. Я признателен руководителям лиг, клубов, которые приняли это решение, несмотря на имиджевые и финансовые потери", - заявил министр.

коронавирус спорт

Новости по теме

Новости

Турнир UFC 249 отменен

Тульский "Арсенал" вновь исключен из баскетбольной Суперлиги

Паоло Мальдини и его сын вылечились от коронавируса

Гран-при Канады "Формулы-1" перенесен на неопределенный срок

В Кремле отвергли факт подкупа при получении РФ права провести ЧМ-2018

В Кремле отвергли факт подкупа при получении РФ права провести ЧМ-2018

Победитель боя Фергюсон – Гейджи встретится с Нурмагомедовым

Гейджи официально стал соперником Фергюсона вместо Нурмагомедова

СМИ назвали нового соперника Фергюсона вместо Хабиба

СМИ назвали нового соперника Фергюсона вместо Хабиба

Смолов нарушил карантин в Испании и вернулся в Россию

Смолов нарушил карантин в Испании и вернулся в Россию

"Бавария" продлила контракт с главным тренером

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');