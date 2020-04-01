Все футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая

Нынешний чемпионат решено доиграть, старт следующего сезона планируется на август-сентябрь

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Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз (РФС) объявил о том, что все футбольные соревнования в стране отложены до 31 мая.

Такое решение, как говорится на сайте РФС, принято на прошедшем в среду заседании бюро исполкома союза в связи с распространением коронавируса в России. Чемпионат России планируется доиграть, а не завершать досрочно.

"Приостановить с 17 марта 2020 года по 31 мая 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по виду спорта "футбол" (включая все разновидности/дисциплины, за исключением спортивных соревнований по дисциплине "интерактивный футбол", проводимых в режиме online), проводимых под эгидой РФС, в том числе соревнований, организуемых/проводимых Лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями, ассоциациями и иными организациями, признающими главенство РФС в соответствии с главой 3 Устава РФС.", - говорится в сообщении.

"Установить, что ввиду вышеуказанных обстоятельств, не являются уважительной причиной (основанием) для досрочного прекращения трудовых договоров и трансферных контрактов между российскими субъектами футбола", - отмечается в заявлении.

Глава РФС Александр Дюков - его слова приводит пресс-служба союза - отметил:

"Таким образом, с учетом доигровки чемпионата старт нового сезона будет перенесен на середину августа или середину сентября".

Ранее сообщалось, что из-за угрозы коронавируса на следующий год перенесен Евро-2020, приостановлены чемпионаты России, Германии, Англии Италии, Испании, Франции по футболу, паузу в проведении турниров взяли в НБА, НХЛ. КХЛ завершила сезон досрочно, как и баскетбольная Единая лига ВТБ. Отменены некоторые соревнования в лыжных дисциплинах, биатлоне. Отменен первый этап чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1", отложен чемпионат мира по фигурному катанию.