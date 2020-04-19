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Непомнящий проиграл Каруане в первом туре онлайн-супертурнира

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение от представителя США Фабиано Каруаны в первом туре шахматного онлайн-супертурнира Magnus Carlsen Invitational.

Результат встречи – 2,5:1,5 в пользу Каруаны.

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Турнир проводит действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, который и сам в нем участвует. Накануне обладатель мировой шахматной короны одолел американца Хикару Накамуру – 3:2, вырвав победу на тай-брейке.

Турнир стартовал в субботу, в нем участвует восемь гроссмейстеров. Они сыграют друг с другом по разу в круговом турнире, после чего четыре лучших разбиваются на полуфинальные пары, а их победители выходят в финал.

Матч состоит из четырех 15-минутных партий плюс 10 добавленных секунд после каждого хода. Если четыре партии победителя не выявили, назначается тай-брейк. Он проходит в формате "армагеддона" - решающей партии, в которой белые фигуры имеют 5 минут, а черные - 4 минуты. В данном случае белым необходима победа, тогда как черным достаточно сыграть вничью.

Призовой фонд - $250000, эта сумма будет распределена между всеми участниками. Победитель получит $70000, финалист - $45000. Занявшим третье и четвертое места достанется по $30000. Остальные в зависимости от занятых мест получат $22500, $20000, $17500 и $15000.

шахматы

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