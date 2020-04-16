16-летний иранец победил Магнуса Карлсена в финале онлайн-турнира

Магнус Карлсен Фото: Reuters

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Иранский шахматист Алиреза Фируджа одержал победу над действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в решающем матче онлайн-турнира Banter Blitz Cup.

16-летний иранец одолел обладателя мировой шахматной короны со счетом 8,5:7,5.

Как сообщается на сайте турнира, призовой фонд составил $50 тысяч, из которых $14 тысяч достались победителю. $9 тысяч получил Карлсен.

Каждый матч турнира состоял из 16 трехминутных блиц-игр, победа присуждалась участнику, первому набравшему 8,5 балла. В случае ничьей назначались еще две игры, если победитель не определен вновь – одна. Если и далее победитель не был выявлен, назначалась серия 1-минутных игр, пока одна их не завершалась в чью-либо пользу.

Отмечается, что фиксированного расписания турнира не было, матчи назначались на удобное для каждого из их участника время.

29-летний Магнус Карлсен стал чемпионом мира в 2013 году, выиграв у действовавшего на тот момент чемпиона мира индийца Вишванатана Ананда (предварительно - заняв первое место на турнире претендентов). Норвежец тогда стал 16-м чемпионом мира. В 2014 году он вновь победил соперника из Индии, а в 2016 – взял верх над победителем турнира претендентов россиянином Сергеем Карякиным. В 2018 году он снова защитил титул, обыграв американца Фабиано Каруану.

Карлсен продолжает лидировать в рейтинге ФИДЕ в классических шахматах, тогда как Фируджа занимает 21-е место. При этом иранец лидирует в категории юниоров. В свою очередь, норвежец второй в рейтинге блиц, Фируджа – 24-й (и лидер среди юниоров).