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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:14

УЕФА рекомендовал после окончания пандемии завершить чемпионаты стран

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с рекомендацией федерациям доиграть национальные чемпионаты и кубковых соревнований после того, как завершится пандемия коронавируса.

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"Сегодня УЕФА провел видеоконференцию с 55 ассоциациями-членами союза и представил обновленную информацию о вариантах, которые рассматриваются двумя рабочими группами, созданными в середине марта (...). Была дана настоятельная рекомендация завершить внутренние соревнования высшего дивизиона и кубковых турниров", - говорится в заявлении УЕФА во вторник.

Отмечается, что в особых случаях будут разработаны принципы участия клубов из таких стран в европейских соревнованиях.

Подчеркивается, что решения по этой и другим темам, которые обсуждались во вторник, будут приняты после заседания исполнительного комитета УЕФА в четверг.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы коронавируса на следующий год перенесен Евро-2020, приостановлены чемпионаты России, Германии, Англии Италии, Испании, Франции по футболу, паузу в проведении турниров взяли в НБА, НХЛ, КХЛ, отменены некоторые соревнования в лыжных дисциплинах, биатлоне. Отменен первый этап чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1", отложен чемпионат мира по фигурному катанию.

футбол УЕФА

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