РПЛ назвала возможные даты возобновления чемпионата

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига предложила клубам две даты возобновления чемпионата, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

"РПЛ предложила клубам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации УЕФА, завершить чемпионаты 2 августа. В одном старт намечен на 21 июня. Первые два тура запланированы в недельном цикле, чтобы сгладить нагрузку на футболистов. Затем пять туров пройдут с матчами в середине недели, а последний - вновь в недельном цикле", - говорится в заявлении лиги, текст которого приводится на ее сайте.

"Другой вариант предусматривает возобновление - 28 июня с недельным циклом в начале и проведением оставшихся семи туров с матчами в середине недели. Оба варианта сверстаны с учётом возможной доигровки Кубка России, решение по которому будет принимать РФС", - отмечается там же.

Отмечается, что РПЛ и Российский футбольный союз изучили различные ограничения властей и на их основе сформируют рекомендации по подготовке футболистов. Они коснутся специфики проведения индивидуальных тренировок в режиме карантина и самоизоляции, медицинского тестирования игроков. Также в документе будут прописаны условия, при которых можно начать групповые занятия и затем перейти к полноценным командным тренировкам на базах клубов.

РПЛ и РФС планируют разработать эти рекомендации совместно с Роспотребнадзором. Предложения будут актуальными при условии, что власти ослабят или полностью отменят указы, которые сейчас ограничивают командные тренировки.

Между тем, РПЛ заявила о разработке регламента для возможного проведения матчей без зрителей.

Российская премьер-лига приступила к разработке регламента проведения матчей без зрителей, в случае если чемпионат будет возобновлен после паузы из-за пандемии коронавируса, а ограничения на проведение массовых мероприятий будет сохранено

"РПЛ работает над проектом регламента проведения матчей без зрителей на случай сохранения ограничений на проведение массовых мероприятий. Он будет описывать все важные аспекты организации чемпионата в условиях действующих ограничений на проведение массовых мероприятий. В том числе порядок допуска на территорию и чашу стадиона участников матчей, работников клубов, основного вещателя", - говорится в заявлении лиги.