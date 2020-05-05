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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:10

УЕФА запустил процесс возврата денег за билеты на матчи ЧЕ-2020

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Болельщики смогут вернуть деньги за купленные билеты на матчи чемпионата Европы 2020 года, начиная со вторника, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Соответствующую процедуру можно пройти на официальном портале УЕФА.

Подчеркивается, что билеты, купленные ранее, будут действительны на матчи турнира в 2021 году.

Планировалось, что первенство Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля, однако, из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен на лето 2021 года.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 городах, в числе которых Санкт-Петербург, который должен принять три матча группового раунда и один четвертьфинал.

футбол УЕФА Чемпионат Европы Евро-2020

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