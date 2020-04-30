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Первенство Футбольной национальной лиги решено не возобновлять

Первенство Футбольной национальной лиги решено не возобновлять
Фото: Vostock-photo

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Клубы Футбольной национальной лиги, второго по значимости дивизиона российского футбола, проголосовали за прекращение первенства ФНЛ в сезоне-2019/20.

"В ходе совместного общения, в котором приняли участие все без исключения клубы ФНЛ, мы подтвердили озвученное ранее мнение: в указанные сроки с 21 июня по 2 августа полноценно завершить Олимп-Первенство ФНЛ в формате, предусмотренном регламентом, невозможно", - заявил президент ФНЛ Игорь Ефремов, слова которого приводятся на сайте лиги.

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"Такое заключение было принято единогласно. Эта позиция будет донесена до руководства РФС, поскольку окончательное решение о завершении турнира в любом случае остается за этой организацией", - отметил он.

Совещание прошло в четверг в формате видеоконференции.

По словам Ефремова, клубами "Торпедо", "Чертаново" и "Нефтехимиком" " был поднят вопрос о продлении крайнего срока завершения сезона 2019-2020 командами ФНЛ".

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"Однако такой вариант выглядит еще менее вероятным для практической реализации, чем 11 туров за полтора месяца. Потому что в этом случае и новый сезон в премьер-лиге придется начинать позже, чем предусматривает даже самый "негативный" сценарий, представленный ранее. С учетом ротации команд между лигами определенная синхронизация календарей необходима", - сказал Ефремов.

"Я отдаю себе отчет в том, что вопрос ротации между лигами – самый сложный и болезненный. И в ходе нашего сегодняшнего общения, и в СМИ в последние дни обсуждались разные варианты, включая дополнительные матчи или целый мини-турнир. Подавляющее большинство клубов ФНЛ считает подобную идею нереализуемой и в конечном итоге не решающей вопрос сохранения спортивного принципа, который на самом деле затрагивает не 2-3 клуба, а все 20", - отметил глава ФНЛ.

К моменту остановки первенства ФНЛ-2019/20 команды успели провести по 27 матчей. Возглавляет турнирную таблицу "Ротор", в четверку лучших также входят "Химки", "Чертаново" и "Торпедо".

Напрямую на повышение в РПЛ должны пройти первые две команды. Следующие две – согласно регламенту – должны были участвовать в стыковых матчах с 13-й и 14-й командами РПЛ за право участвовать в премьер-лиге в следующем сезоне. Между тем, ранее РПЛ допускала расширение премьер-лиги до 18 клубов: аутсайдеры не вылетают, а в состав дивизиона добавляются две сильнейшие команды ФНЛ.

футбол ФНЛ

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