Сергей Мозякин подписал новый контракт с ХК "Металлург"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Магнитогорский хоккейный клуб "Металлург" объявил о подписании нового соглашения с нападающим Сергеем Мозякиным.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан на один сезон.

"Мы благодарны Сергею и его агенту за понимание современных реалий и грамотное отношение к делу, а фанатов "Магнитки" поздравляю с тем, что Мозякин ещё на протяжении сезона будет переписывать очередные рекорды, защищая хоккейные цвета нашего города", - сказал первый вице-президент, директор ХК "Металлург" Сергей Ласьков.

Главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев также выразил удовлетворение от того, что Мозякин продолжит играть за эту команду.

"Он любим магнитогорскими болельщиками, является настоящей легендой КХЛ, его опыт будет крайне полезен команде – у него, несомненно есть, чему поучиться. Мы будем использовать максимально эффективно его сильные стороны, в том числе, конечно, при действиях в большинстве", - сказал Воробьев.

Мозякин играет за "Металлург" с 2011 года. В составе этой команды он сыграл в регулярных чемпионатах КХЛ и плей-офф в 593 матчах, в которых набрал 662 (306+356 по системе "гол+пас") очков.

Мозякин – двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе "Металлурга", обладатель золота Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Он - лучший снайпер и бомбардир в истории отечественных чемпионатов, обладатель огромного количества индивидуальных рекордов и призов КХЛ.