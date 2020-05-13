КХЛ выявила лучшего игрока, самого уважаемого и главного шутника лиги

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев стал лучшим игроком сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) по версии самих игроков.

Как сообщается на сайте КХЛ, по итогам опроса хоккеистов он набрал 31,4% голосов. Его партнер по команде форвард Дмитрий Яшкин стал третьим, набрав 10,6%. Между ними разместился нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов (24,6%).

Выборы прошли и по другим номинациям. Так, самым уважаемым оказался нападающий екатеринбургского "Автомобилиста" Павел Дацюк (32%). Компанию в тройке лидеров составили форвард магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин (22%) и нападающий казанского "Ак Барса" Данис Зарипов (11,5%).

Главным шутником стал выступавший в прошедшем сезоне за "Сочи" форвард Андрей Алтыбармакян (7%). Второе место в этой номинации занял нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Вячеслав Солодухин (6%), третье – защитник московского "Спартака" Максим Гончаров (4,5%).

В опросе приняли участие 200 игроков со всех команд лиги.

Сезон в КХЛ был досрочно завершен после первого раунда плей-офф из-за пандемии коронавируса. Победителя решено не определять.