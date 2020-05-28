Бостонский марафон впервые отменен за 124-летнюю историю

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Организаторы Бостонского марафона решили отменить забег из-за пандемии коронавируса.

"Нашим главным приоритетом по-прежнему является сохранение здоровья сообщества, а также наших сотрудников, участников, волонтеров, зрителей и болельщиков", - заявил исполнительный директор Бостонского марафона Том Грилк, слова которого приводит пресс-служба соревнования.

Это первая отмена Бостонского марафона за его 124-летнюю историю.

Изначально в 2020 году он был запланирован на 20 апреля, а вскоре его решено было перенести на 14 сентября.

Всем зарегистрировавшимся на забег будут возмещены расходы на вступительные взносы. Кроме того, каждый желающий получит возможность принять участие в виртуальной версии марафона. Для этого надо самостоятельно пробежать дистанцию и предоставить соответствующие подтверждения. Все спортсмены, прошедшие виртуальный марафон, получат официальную программу Бостонского марафона, футболку участника, нагрудник бегуна и медаль.

Бостонский марафон – один из старейших и престижных марафонов мира. Впервые он был проведен в 1897 году.

В 2013 году здесь произошел теракт, унесший жизни троих человек, и еще 282 бегуна получили ранения.