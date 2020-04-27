Московский полумарафон перенесли с мая на август

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Проведение в российской столице Московского полумарафона отложено на более поздний срок.

"В связи с угрозой распространения коронавируса (COVID-19) мы приняли непростое решение перенести Московский полумарафон с 31 мая на 2 августа 2020 года", - говорится в сообщении "Бегового сообщества", оргкомитета забега.

"В этот непростой сезон вы пропускаете соревнования, к которым так долго готовились, а мы терпим колоссальные убытки из-за отмен", - отмечается в сообщении.

"Тем не менее, мы верим, что это необходимо для безопасности участников, зрителей, волонтёров и сотрудников", - уверяют в "Беговом сообществе".

Организаторы забега обещали вернуть средства, отправленные в качестве регистрационного взноса, если участника полумарафона "категорически не подходит" новая дата.

"Инструкция выслана на электронную почту всем зарегистрированным участникам", - говорится в сообщении.

Ранее "Беговое сообщество" объявило о переносе первых стартов сезона в связи с угрозой распространения коронавируса.

Речь шла о стартах, которые должны были пройти в апреле: "Апрель", "Быстрый пес" и "Лисья гора".