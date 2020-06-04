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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:52

НБА объявила о решении возобновить сезон

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила, что будет возобновлять сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса.

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Соответствующее решение, как сообщается на сайте НБА, принял совет управляющих ассоциации. Он же утвердил же формат оставшейся части сезона, согласно которому в ней примут участие 22 команды. Из них 16 команд – по восемь из каждой конференций, - которые на момент приостановки чемпионата находились в зонах плей-офф. К ним добавляются еще шесть клубов, отстающих в восьмерках лучших в конференциях не более чем на шесть побед.

Далее участников ждут по восемь матчей регулярного чемпионата, по итогам которых определятся 16 участников плей-офф. После этого – классические серии плей-офф на выбывание.

Возобновление сезона ожидается 31 июля. Финиш – не позднее 12 октября.

Ранее о решении возобновить сезон объявляла Национальная хоккейная лига. А баскетбольная Евролига сезон завершила досрочно.

баскетбол

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