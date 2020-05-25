Сезон в баскетбольной Евролиге досрочно завершен

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Руководство баскетбольной Евролиги решило не доигрывать оставшиеся матчи сезона-2019/2020, который ранее был приостановлен из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба турнира в понедельник.

"Отменены матчи Евролиги и Еврокубка сезона-2019/20", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сезоны Евролиги и Еврокубка 2020/21 начнутся 1 октября и 30 сентября 2020 года соответственно.

Исполком Евролиги решил, что победители сезона-2019/2020 названы не будут.

Матчи текущего сезона были приостановлены 12 марта из-за пандемии коронавируса. На момент прекращения матчей прошло 28 туров, по итогам который действующий победитель турнира, ЦСКА, занимал четвертое место. На первой строчке находился греческий клуб "Анадолу Эфес".

Евролига сообщила, что на следующий сезон ожидается участие 18 клубов. Среди них - российские ЦСКА, "Химки" и "Зенит".

В числе восьми команд присутствует казанский УНИКС.

Оставшиеся 16 мест будут присуждены командам, проходящим квалификацию своих национальных лиг. Отмечается, что, как и в предыдущие сезоны, правление Еврокубка предложит окончательный список команд для утверждения собранием акционеров.