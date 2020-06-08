Чемпион мира по футболу Хеведес покинул "Локомотив"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Немецкий защитник Бенедикт Хеведес решил завершить выступления за московский футбольный клуб "Локомотив".

"Защитник Бенедикт Хёведес покидает "Локомотив". По семейным обстоятельствам Хёведес принял решение остаться в Германии. Клуб пошел навстречу футболисту – контракт расторгнут по обоюдному согласию", - говорится в сообщении пресс-службы "Локомотива".

Хеведес пришел в "Локомотив" в 2018 году из итальянского "Ювентуса", где он играл на правах аренды. Принадлежал же игрок немецкому "Шальке". В составе московского клуба он провел 50 матчей, забил четыре мяча, стал серебряным призером чемпионата России, выиграл Кубок и Суперкубок страны. В составе сборной Германии в 20134 году он выиграл чемпионат мира.