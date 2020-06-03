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ФК "Ростов" возобновил групповые тренировки

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Футболисты "Ростова" готовятся к возобновлению чемпионата России по футболу занятиями в группах по 15 человек.

"Вернулись к тренировкам на поле. Работаем в группах не более 15 человек", - говорится в сообщении пресс-службы "Ростова".

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о снятии запретов на спортивные тренировки и соревнования на открытых объектах в регионе.

Возобновление чемпионата Российской премьер-лиги ожидается 19 июня. Он был прерван в марте, к наступлению вынужденной паузы участники РПЛ провели по 22 матча.

"Ростов" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 38 очков. Ростовчане отстают на 12 очков от лидирующего "Зенита" (Санкт-Петербург).

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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