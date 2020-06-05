Летнее трансферное окно для клубов РПЛ будет открыто с 26 июля по 19 сентября

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Стали известны сроки летнего трансферного окна Российской премьер-лиги.

Как сообщает РПЛ, в ходе общего собрания клубов им было сообщено, что летнее трансферное окно откроется 26 июля и закроется 19 сентября.

Кроме этого, общее собрание клубов Российской премьер-лиги ознакомилось и приняло за основу регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей, сообщает пресс-служба лиги в пятницу.

Помимо проведения матчей регламент регулирует порядок тестирования игроков и персонала команд, правила допуска сотрудников клубов и арен, болельщиков, вещателей и СМИ на стадионы.

Согласно документу, зрители смогут посетить матчи при разрешении региональных властей. Болельщики гостевых клубов не смогут присутствовать на играх.

Журналисты, как и зрители, получат доступ на матчи РПЛ. Представители СМИ должны будут находиться в пресс-ложе, соблюдать социальную дистанцию и использовать средства защиты (маски, перчатки). Также был принят формат послематчевых пресс-конференций: они будут проходить с помощью видеосвязи, которую технически организуют принимающие клубы.

Регламент будет опубликован после утверждения на Исполкоме РФС.