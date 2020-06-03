Тульский "Арсенал" продлил контракт с главным тренером

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Тульский футбольный клуб "Арсенал" объявил о продлении соглашений с тренерским штабом и рядом игроком команды до окончания нынешнего сезона.

"Дополнительные соглашения с главным тренером Игорем Черевченко, его помощниками Игорем Семшовым, Валерием Климовым, Михаилом Соловьем и Сергеем Кращенко пролонгированы до конца сезона-2019/20", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Также до конца текущего чемпионата продлены контракты с голкипером Юрием Лодыгиным, защитником Максимом Володько и полузащитниками Александром Ломовицким и Даниилом Лесовым.

Чемпионат России по футболу в марте был прерван из-за пандемии коронавируса. Его возобновление ожидается 21 июня.

В настоящее время "Арсенал" занимает в турнирной таблице седьмое место.