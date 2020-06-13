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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:34

"Бавария" выиграла десятый матч подряд в Бундеслиге

"Бавария" выиграла десятый матч подряд в Бундеслиге
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Футболисты мюнхенской "Баварии" со счетом 2:1 нанесли поражение менхенгладбахской "Боруссии" в домашнем матче 31-го тура Бундеслиги.

Все три гола в этой встрече провели хозяева: в чужие ворота – Джошуа Зиркзе (26-я минута) и Леон Горецка (86), в свои – Бенжамен Павар (37).

Победа "Баварии" стала для нее десятой подряд в чемпионате. В последний к настоящему моменту раз она недосчиталась очков 9 февраля, когда дома сыграла вничью (0:0) с командой "РБ Лейпциг". В следующем туре, 16 февраля, началась победная серия: в тот день мюнхенский клуб в гостях взял верх над "Кельном" (4:1).

Сейчас "Бавария" лидирует в турнирной таблице, набрав 73 очка. На семь баллов от нее отстает ближайший преследователь мюнхенская "Боруссия".

Бундеслига стала первой из топ-5 чемпионатов, возобновивших турнир после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

футбол Германия Бундеслига

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