В финале Кубка Италии по футболу сыграют "Ювентус" и "Наполи"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Наполи" стал вторым финалистом розыгрыша Кубка Италии.

В ответном матче 1/2 финала "Наполи" на своем поле сыграл вничью с "Интером" – 1:1. На второй минуте Кристиан Эриксен вывел "Интер" вперед, на 41-й Дрис Мертенс сравнял счет.

Этот результат вывел в финал "Наполи", поскольку в первом, выездном матче, он у "Интера" выиграл (1:0).

В финале "Наполи" сыграет с "Ювентусом", который ранее прошел команду "Милан". Финал пройдет 17 июня.

Кубковыми матчами возобновился сезон в итальянском футболе, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса. 20 июня возобновится и чемпионат страны.