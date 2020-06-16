Россия и Украина попали в одну группу отбора на мужской ЧЕ по гандболу

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Сборные Чехии, Украины и Фарерских островов стали соперниками национальной команды России по отборочному турниру на чемпионат Европы по гандболу 2022 года среди мужчин.

Все они составили группу номер 3.

Жеребьевка прошла во вторник в онлайн-формате.

Всего в отборочном турнире примут участие 32 команды, разделенные на восемь групп, по четыре сборной в каждой. Из них на чемпионат континента попадут по две лучшие команды каждой из групп, а также четыре лучшие из тех, кто занял третьи места.

Мужской чемпионат Европы по гандболу пройдет с 13 по 31 января 2022 года в Венгрии и Словакии. Действующим чемпионом является Испания. Вместе с хозяевами турнира, а также серебряным призером Евро-2020, Хорватией, она освобождена от участия в отборе.

На предыдущем ЧЕ сборная России провалилась, заняв 22-е место. Этот результат стоил должности Эдуарду Кокшарову, уволенному с поста главного тренера. Теперь им является Велимир Петкович.