Назначен новый главный тренер мужской сборной России по гандболу

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Велимир Петкович возглавил мужскую сборную России по гандболу.

Как сообщает пресс-служба Федерации гандбола России, контракт заключен на четыре года.

На посту главного тренера национальной команды Петкович сменил Эдуарда Кокшарова. Под руководством Кокшарова сборная на чемпионате Европы заняла 22-е место и не смогла пробиться на Олимпиаду-2020.

Ближайшей целью российских гандболистов теперь является выход на чемпионат мира 2021 года в Египте.