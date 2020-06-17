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ХК "Ак Барс" назначил главным тренером наставника фарм-клуба

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Новым главным тренером "Барыса" официально назначен Юрий Михайлис, сообщает пресс-служба клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Контракт со специалистом подписан на один год.

Новый тренерский штаб будет обнародован позднее.

Ранее "Барыс" тренировал белорусский специалист Андрей Скабелка.

Михайлис тренерскую карьеру начал в 2007 году, в системе "Барыса" он работает 13 лет. За это время он тренировал команды "Барыс-2", "Снежные Барсы", "Номад".

"Номад" – это фарм-клуб "Барыса" В 2017 году "Номад" под его руководством стал чемпионом Казахстана, а также завоевал серебряные медали на Континентальном Кубке-2017/18.

В минувшем сезоне Михайлис впервые с "Номадом" стал участником Высшей хоккейной лиги.

хоккей ХК Барыс

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