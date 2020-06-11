Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54

Федерация хоккея определит чемпиона России-2019/20

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Чемпион России по хоккею сезона-2019/20 будет определен Федерацией хоккея России (ФХР).

СпортКХЛ объявила о досрочном завершении сезонаКХЛ объявила о досрочном завершении сезонаЧитать подробнее

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), ФХР обратилась "с просьбой внести изменения в спортивные регламенты КХЛ и МХЛ (Молодежной хоккейной лиги – ИФ) по вопросу определения чемпионов российских соревнований".

В связи с этим было решено дополнить соответствующие статьи регламентов КХЛ и МХЛ пунктом о том, что победители и призеры чемпионата России и первенства страны среди юниоров до 21 года "определяются в соответствии с особым порядком, устанавливаемым ФХР".

Как сообщалось, сезоны в КХЛ, МХЛ и ВХЛ (Высшая хоккейная лига) из-за пандемии коронавируса были завершены досрочно.

В частности, в главном дивизионе отечественного хоккея, КХЛ, были завершены регулярный чемпионат (его выиграл ЦСКА) и первая стадия плей-офф. Победитель сезона определен не был. В итоговом протоколе команды, вышедшие в четвертьфинал, были пронумерованы в алфавитном порядке: "Ак Барс" (Казань), "Барыс" (Нур-Султан), "Динамо" (Москва), "Йокерит" (Хельсинки), "Салават Юлаев" (Уфа), "Сибирь" (Новосибирск), СКА (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва). Места с 9-го по 24-е распределены по спортивному принципу.

хоккей КХЛ

Новости по теме

Новости

Коби Брайант посмертно награжден премией "Эмми"

В английском регби собрались временно отказаться от коллективных схваток

Ралли "Дакар" в 2021 году снова пройдет в Саудовской Аравии

Российская премьер-лига-2019/20

Все оставшиеся матчи чемпионата РПЛ покажут бесплатно

Все оставшиеся матчи чемпионата РПЛ покажут бесплатно

Возобновление Лиги чемпионов запланировано на 8 августа

Федерер больше не сыграет в 2020 году

Михаэля Шумахера прооперируют с применением стволовых клеток

Михаэля Шумахера прооперируют с применением стволовых клеток

Букмекеры РФ в 2019 году прибавили к рекордной выручке рекордные дивиденды

Полуфинал Кубка России "Зенит" - "Спартак" пройдет в Петербурге

Макгрегор вновь объявил о завершении карьеры

Макгрегор вновь объявил о завершении карьеры
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');