ФК "Ростов" ушел на карантин из-за шести заболевших COVID-19

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Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - У шести игроков основного состава футбольного клуба "Ростов" обнаружены отклонения от нормы после прохождения теста на COVID-19.

"Результаты последнего теста показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава нашей команды. Сейчас эти футболисты изолированы от команды. В близком контакте с ними находились 42 сотрудника ФК "Ростов" — это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды", - говорится в сообщении пресс-службы "Ростова".

"Приоритетом футбольного клуба "Ростов" является здоровье футболистов и персонала, а также безопасность проведения соревнований. Поэтому клуб незамедлительно поставил в известность руководство профильные ведомства, РФС и РПЛ, а также принял все меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, рекомендованные Роспотребнадзором", - говорится в сообщении.

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц называет форс-мажором сложившуюся ситуацию.

"У нас шестеро заболевших. Это форс-мажор. Мы находимся в контакте с РФС и РПЛ. При этом мы строго следуем рекомендациям Роспотребнадзора и уходим на двухнедельный карантин", - сказал президент ФК "Ростов".

"Нам бы не хотелось, чтобы кто-либо спекулировал на ситуации в нашем клубе. Ждем, когда после этой паузы команда продолжит борьбу на поле. Мы желаем здоровья заболевшим футболистам, верим в их скорейшее выздоровление, надеемся на поддержку и понимание наших болельщиков. До встречи на стадионе. Берегите себя!", — отметил он.

19 июня "Ростов" должен был сыграть в выездном матче с "Сочи" в рамках 23-го тура чемпионата России.