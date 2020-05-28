Они заразились коронавирусом. Кто подхватил COVID-19 в РПЛ

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Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Возобновление чемпионата России по футболу ожидается 21 июня. При этом Российский футбольный союз допустил досрочное завершение турнира в случае массового заражения COVID-19 среди игроков. Некоторые футболисты и тренеры, а также иные представители клубов Российской премьер-лиги уже сдали положительные тесты на коронавирус. Приводим их список.

"Локомотив"

7 мая "Локомотив" сообщил о двух заразившихся сотрудниках клуба. С футболистами они не контактировали.

16 мая стало известно, что заразился перуанский нападающий Джефферсон Фарфан, во время пандемии он находился в России.

28 мая клуб сообщил, что коронавирусная инфекция выявлена у полузащитников Дмитрия Баринова и Романа Тугарева, вратаря Антона Коченкова, нападающего Тимура Сулейманова. Болезнь протекает бессимптомно, игроки чувствуют себя хорошо и находятся в домашних условиях на самоизоляции

"Динамо"

13 мая появились сообщения (вскоре подтвержденные клубом) о том, что положительный тест сдал председатель совета директоров ФК "Динамо", первый заместитель президент-председателя правления Банка ВТБ Юрий Соловьев.

19 мая клуб сообщил, что коронавирус в активной фазе выявлен у защитника Романа Евгеньева. На самоизоляции находится тренер вратарей клуба Дмитрий Изотов, у которого коронавирус был выявлен ранее, еще до общего тестирования.

У двух представителей клуба - пограничные значения показателей теста, требуется проведение повторных анализов. Еще у двух человек выявлено наличие в организме антител.

"Спартак"

7 мая клуб сообщил, что с коронавирусом слег в больницу владелец "Спартака", вице-президент "Лукойла" Леонид Федун. 25 мая стало известно, что он выписан из медучреждения. Однако в тот же день Федун сообщил СМИ, что до конца не выздоровел и дома продолжит лечение.

23 мая "Спартак" распространил информацию о том, что коронавирусная инфекция выявлена у полузащитника Зелимхана Бакаева. Он остался в Москве и переносит болезнь дома. Анализы другого полузащитника, Романа Зобнина, показали наличие в крови антител. Игрок уже перенес инфекцию и в настоящий момент полностью здоров. Футболист приступил к тренировкам.

"Рубин"

По сообщению клуба от 18 мая, положительный тест на коронавирус сдал защитник Константин Плиев. Футболист находится на самоизоляции во Владикавказе с начала апреля.

27 мая стало известно о коронавирусе у защитника Николая Пояркова. Он на самоизоляции в казанской квартире.

Оба игрока в период пандемии ни с кем не контактировали.

"Урал"

22 мая екатеринбургский клуб сообщил о болезни экс-форварда сборной России, обладателе Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА (в составе "Зенита") Павла Погребняка. В клубе отметили, что заболевание у футболиста протекает в легкой форме, его здоровью ничего не угрожает. Спортсмен находится под наблюдением врачей.

"Оренбург"

22 мая "Оренбург" сообщил, что положительный тест на наличие COVID-19 сдал тренер вратарей Платон Захарчук, в прошлом известный по играм за "Локомотив" и ЦСКА.

Еще у четырех человек (футболисты Филип Рогич, Жига Шкофлек, Андреа Чуканов и тренер по физподготовке Евгений Стукалов) выявлено наличие в организме антител.

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